بن سبعيني أساسيا في مواجهة فلومينينسي البرازيلي

تواجد مدافع “الخضر” رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، بممثل الكرة البرازيلية. على ملعب “نيوجيرسي” بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح مشوار الفريقين، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

ويطمح بن سبعيني، لقيادة دورتموند، نحو تحقيق أول انتصار في المجموعة السادسة لـ “الموندياليتو”، التي تضم أيضا كل من صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان هيونداي، الكوري الجنوبي.