بن سبعيني أساسيا في مواجهة فولسبورغ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، رفقة ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، الضيف فولسبورغ، ضمن الدوري الألماني.

وكشف الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، عن تشكيلته الأساسية في هذه المباراة، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما يعول مدرب غلادباخ، آماله على الدولي الجزائري، لتحقيق فوز جديد، بالنظر للفورمة التي يتواجد عليها بن سبعيني.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع رفقاء رامي بن سبعيني، بالضيف فولسبورغ، تدخل ضمن الجولة الـ24، من البوندسليغا.