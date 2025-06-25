بن سبعيني أساسيا لثالث مرة تواليا في مونديال الأندية رفقة دورتموند

يخوض نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ثالث مبارياته في دور مجموعات كأس العالم للأندية، بمواجهة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

برسم الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، على أرضية ملعب TQL بمدينة سينسيناتي الأمريكية، بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

وسيعرف اللقاء مشاركة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسياً للمرة الثالثة على التوالي في هذه البطولة العالمية.

ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها فيه الطاقم الفني للنادي الألماني، بقيادة المدرب نيكو كوفاتش.

ويعَدُّ بن سبعيني أحد أكثر اللاعبين استقرارًا في التشكيلة الأساسية، بفضل انضباطه التكتيكي وخبرته الكبيرة على الساحة الدولية.

وكان بوروسيا دورتموند اكتفى بالتعادل أمام فلومينينسي البرازيلي في الجولة الافتتاحية، ثم تمكن من تحقيق فوز مهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية،

ويتطلع إلى تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات، ما سيمكنه من الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور المقبل.