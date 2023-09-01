بن سبعيني أساسيا مع دورتموند في مواجهة هايدنهايم

يستقبل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني. وناديه بوريسيا دورتموند. اليوم الجمعة، الضيف هايدنهايم، لحساب الجولة الثالثة من البوندسليغا.

وسجل بن سبعيني، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، التي ستبدأ هذه المباراة، حسب ما كفت عنه الصفحة الرسمية لدورتموند على “تويتر”.

ويأتي اعتماد مدرب دورتموند، على مدافعه الدولي الجزائري، بالنظر لاقتناعه بالمردود الذي قدمه إلى حد الآن مع الفريق.

ويسعى رامي بن سبعيني، من خلال هذه المباراة، للتألق مجددا وقيادة فريقه لتحقيق الفوز، بعد تعادلهم في المباراة الأخيرة أمام بوخوم بهدف لمثله.