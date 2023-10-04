بن سبعيني أساسيا وعدلي إحتياطيا في القمة بين بوروسيا وميلان

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الرئيسية لفريقه بوروسيا دورتموند الذي سيواجه نادي ميلان.

وستجري المباراة بملعب “سيغنال بارك” ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

كما عرفت تشكيلة نادي ميلان تواجد اللاعب الفرانكوجزائري ياسين عدلي في القائمة الاحتياطية بعد إعتمد عليه المدرب بيولي عليه أساسيا في المباراتين الأخيرتين من البطولة الإيطالية.

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