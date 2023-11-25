بن سبعيني أساسيا ويقود بوروسيا لحسم الداربي الألماني

شارك الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الفوز الكبير الذي حققه فريقه بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنغلادباخ برباعية مقابل اثنين.

وقاد رامي بن سبعيني رفقائه في الدفاع منذ الدقيقة الأولى، بعد عودته للمشاركة أساسيا، وهو الذي خرج من حسابات مدربه في وقت سابق.

ورغم عودة خريج أكاديمية بارادو إلى ناديه الألماني قبل فترة قصيرة إلا أن مدربه وضع كامل ثقته فيه، وهو الذي شارك في التربص الأخير لـ “الخضر” و مبارتي الصومال وموزمبيق.

كما نال ابن مدينة قسنطينة تنقيط 8 من 10 من قبل موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في الارقام والإحصائيات.

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