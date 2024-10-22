بن سبعيني أساسي في مواجهة ريال مدريد و دورتموند

تواجد اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في التشكيلة الأساسية لفريقه بوروسيا دورتموند، تحسبا لمواجهة ريال مدريد.

في إطار الجولة الثالثة لدور مجموعات رابطة أبطال أوروبا، بملعب سانتياغو بيرنابيو، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتواجد لاعب الخضر، للمرة الثانية ضمن تشكيلة مدربه، نوري شاهين، في منافسة رابطة الأبطال هذا الموسم.

بعد أن سبق لبن سبعيني، المشاركة أساسيا في مواجهة الجولة الأولى أمام كلوب بروج، لغاية الدقيقة 59.