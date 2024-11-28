بن سبعيني: “أسعى دائما لمساعدة فريقي وسعيد بجائزة أفضل لاعب”

عبّر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب نادي بورسيا دورتموند الألماني، عن سعادته الكبيرة بالجائزة التي نالها في دوري الأبطال، مؤكدا سعيه دائما لمساعدة فريقه.

وصرح بن سبعيني، عقب فوزهم الأخير أمام دينامو زغرب: “سعيد جدا لحصولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة”.

كما أضاف: “أسعى دائما لمساعدة فريقي، بتقديم أفضل آداء دفاعي، كما أعمل أيضا على مساعدة زملائي في الهجوم”.

وتابع رامي بن سبعيني: “أنا سعيد بهذه الجائزة التي تعتبر الأولى بالنسبة لي، ولدي مكان لها في منزلي”.

وجاءت هذه التصريحات من رامي بن سبعيني، عقب فوزهم في دوري أبطال أوروبا، بثلاثية أمام ديمنامو زغرب، ونيله جائزة أفضل لاعب في المباراة.