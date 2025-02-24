بن سبعيني :”أشعر براحة كبيرة في بوروسيا بعد موسم معقد”

اعترف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بصعوبة التأقلم في فريقه بوروسيا دورتموند في أول موسم له بعد مغادرته فريقه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ صوب القلعة “الصفراء”.

وقال رامي بن سبعيني في حوار له للموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند، اليوم الإثنين “حاليا أشعر براحة كبيرة مع الفريق، أول موسم لي كان معقدا قليلا، بصعوبة الاندماج، واجهت صعوبات مع فريق جديد وجمهور جديد و ضغط مختلف، الجميع يشعر أني مرتاح وبحالة أفضل”.

كما أضاف بن سبعيني “كل شيء على ما يرام في الوقت الراهن، أتمنى أن تتواصل الأمور على ذلك، من جانبي أشعر بثقة كبيرة بعد أن مررنا بفترة عصيبة وصعبة”.

وختم مدافع الخضر “من جانبني كذلك، أسعى لتقديم جميع إمكانياتي للفريق، في المستوى الدفاعي، و عندما ستتاح لي الفرصة حتما سأساعد الهجوم”.

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