بن سبعيني أفضل لاعبي “الخضر” في تصفيات الـ”كان”

تصدّر مدافع نادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، قائمة أفضل لاعبي المنتخب الوطني، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان المنتخب الوطني، قد اختتم مشواره في تصفيات “كان” 2025، بانتصار كبير أمس الأحد. استقر على 5-1، أمام الضيف ليبيريا، ليتأهل في صدارة المجموعة الـ 5 برصيد 16 نقطة من أصل 18 ممكنة.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن بن سبعيني، نال أعلى تقييم من طرف ذات الموقع، مقارنة بباقي لاعبي “الخضر”. ممن شاركوا بأزيد من 60% من مجموع دقائق التصفيات بواقع 7,50.

ونشر المصدر ذاته، احصائيات بن سبعيني، رفقة المنتخب في التصفيات. حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

إلى جانب كونه ثالث أكثر اللاعبين نجاحا في التمرير بـ 321 تمريرة حاسمة. والأكثر افتكاكا للكرات بـ 12 مرة، والأكثر تشتيتا للكرات بواقع 21 مرة. وثاني أكثر لاعبي المنتخب تدخلا على الكرة بـ 8.