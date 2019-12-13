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بن سبعيني: “أكاديمية الفاف ستسمح بالإستفادة من المواهب الجزائرية”

الرياضة
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بن سبعيني: “أكاديمية الفاف ستسمح بالإستفادة من المواهب الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب مونشنغلادباخ الألماني، أن أكاديمية الفاف، ستعود بفائدة كبيرة على كرة القدم الجزائرية.

وصرح رامي بن سبعيني، لموقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “أبارك لمنطقة خميس مليانة، على هذه الأكاديمية التابعة “للفاف””.

وأضاف لاعب نادي مونشنغلادباخ الألماني: “الهدف هو أن تستفيد الجزائر إلى أقصى حد من المواهب الشبانية التي نملكها”.

وتابع رامي بن سبعيني: “أنا، عطال، وزرقان، كلنا من خريجي الأكاديمية، ونتمنى من لاعبينا الشبان أن يسيروا على نهجنا وينجحوا، ليفيدو الجزائر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740821

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