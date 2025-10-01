بن سبعيني أمام فرصة التألق رفقة بوروسيا في رابطة الأبطال

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، حضوره ضمن التشكيلة الأساسية لفريق بوروسيا دورتموند. في مواجهة أتليتك بلباو، ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة مواتية لرامي بن سبيعيني لتأكيد نفسه بملعب سيغنال إيدونا بارك (دورتموند). بعدما تألق في مواجهة نادي جوفنتوس، عندما سجل هدفا رائعا في مرمى الإيطاليين.

وتعدّ المباراة مهمة لكلا الفريقين لتعزيز موقعهما في البطولة، إذ يسعى دورتموند للحفاظ على سجله القوي في المباريات الأخيرة على أرضه. بينما يأمل بلباو في تحسين نتائجه خارج الديار.