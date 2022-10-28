بن سبعيني أولوية كبير ألمانيا في الميركاتو الشتوي

يتواجد النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن مُخططات الفريق الألماني الكبير، بوروسيا دورتموند، تحسبا لضمه.

حيث كشفت يومية “Ruhr Nachrichten” الألمانية أن الظهير الأيسر الجزائري يُعتبر أولوية للفريق الأصفر.

كما أضاف ذات المصدر أن إدارة دورتموند تُريد جلب مُنافس للظهير الأيسر الوحيد في الفريق، رافاييل غيريرو، خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

وتُريد إدارة دورتموند حسم صفقة لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ خلال الميركاتو الشتوي بما أن عقده ينتهي صيف 2023.