بن سبعيني إحتياطيا في مباراة بوروسيا دورتموند ضمن رابطة الأبطال

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الاحتياطية لفريق بوروسيا دوتموند في مواجهة نيوكاستل الإنجليزي .

وكما ستجري المباراة اليوم الثلاثاء، بملعب “سيغنال إيداونا بارك” ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ووضع مدرب بوروسيا دورتموند ابن مدينة قسنطينة في التشكيلة الإحتياطية كورقة رابحة، رغم الإصابة التي يعاني منها منذ مدة.

وكان خريج أكاديمية بارادو قد غاب عن مباراة فريقه أمام نادي بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني، بسبب الإصابة، كما يبدو ان اللاعب خرج من حسابات فريقه بشكل مؤقت، بالنظر الى تراجع مستوياته حسب صحيفة “بيلد” الألمانية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt