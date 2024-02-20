بن سبعيني إحتياطيا في مباراة بوروسيا وايندهوفن الهولندي

فضل مدرب بوروسيا دورتموند لويس فافر عدم الاعتماد في التشكيلة الأساسية على الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ووضع في دكة البدلاء خلال مواجهة إيندوفن الهولندي.

وقرر لويس فافر وضع بن سبعيني في دكة البدلاء، لإختيارات فنية، أبرزها التركيز على الشق الهجومي سيما وأن المباراة ستلعب خارج القواعد وأمام منافس ليس من العيار الثقيل.

كما أن المباراة ستلعب بملعب “فيليبس” التاريخي، ضمن ذهاب الدور 16 من منافسة دوري أبطال أوروبا.

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