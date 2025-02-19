بن سبعيني احتياطياً في مباراة بوروسيا في رابطة الأبطال

وضع مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في التشكيلة الاحتياطية لمواجهة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وستجرى المباراة بملعب “سيغنال إيدونا بارك”، مساء اليوم، بدورتموند ضمن الملحق المؤهل لثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا. علماً أن مباراة الذهاب بالبرتغال انتهت بفوز النادي الألماني بثلاثة أهداف دون رد.

وكان منتظراً أن يكتفي ابن مدينة قسنطينة بالاحتياط، بعد عودته من الإصابة مبكراً، وكان مدربه، نيكو كوفاتش، قال في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس: “من المبكر إشراك رامي وتشوكو ويميكا في التشكيلة الأساسية، لدينا خطط لمنحهما دقائق لعب”.

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