بن سبعيني احتياطياً في مواجهة دورتموند وبوخوم

سجل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، حضوره في قائمة البدلاء، تحسبا لمواجهة فريقه بورويسيا دورتموند أمام بوخوم.

في إطار الجولة الخامسة من الدوري الألماني، بملعب “سيغنال إيدونا بارك” بداية من الساعة السابعة والنصف.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي، لرامي بن سبعيني، التي يضعه فيها مدربه على مقاعد البدلاء، في مباريات “البوندسليغا”.

للإشارة، شارك، بن سبعيني في أربع مباريات مع دورتموند في الدوري الألماني، منها واحدة أساسياً. ومواجهة أخرى في دوري أبطال أوروبا.