إعــــلانات
الرياضة

بن سبعيني احتياطياً في مواجهة دورتموند وبوخوم

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن سبعيني احتياطياً في مواجهة دورتموند وبوخوم
  • 31
  • 0

سجل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، حضوره في قائمة البدلاء، تحسبا لمواجهة فريقه بورويسيا دورتموند أمام بوخوم.

في إطار الجولة الخامسة من  الدوري الألماني، بملعب “سيغنال إيدونا بارك” بداية من الساعة السابعة والنصف.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية على التوالي، لرامي بن سبعيني، التي يضعه فيها مدربه على مقاعد البدلاء، في مباريات “البوندسليغا”.

للإشارة، شارك، بن سبعيني في أربع مباريات مع دورتموند في الدوري الألماني، منها واحدة أساسياً. ومواجهة أخرى في دوري أبطال أوروبا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zq8Eq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر