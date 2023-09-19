بن سبعيني احتياطيا في مباراة بوروسيا والبياسجي

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في التشكيلة الاحتياطية خلال مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام المستضيف باريس سان جيرمان.

وستلعب المباراة، اليوم الثلاثاء، بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكانت اخر فرصة لخريج اكاديمية بارادو في مواجهة نجوم البياسجي لما كان ينشط في البطولة الفرنسية بألوان رين الناشط في الليغ 1.

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