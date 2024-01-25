بن سبعيني :”اعتذر بشدة للجمهور ..نسعى لرفع راية الوطن عاليا”

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اعتذاره للشعب الجزائري على الإقصاء المرة رفقة زملائه في المنتخب من الدور الأول لكأس أمم افريقيا.

وقال رامي بن سبعيني في تغريدة له عبر انستغرام “إلى جمهور العزيز، إعتذر بشدة عن إخفاقنا اتجاهكم واتجاه الوطن، أقدر مدى حزنكم الشديد، وأدرك أننا خيبنا أمالكم، أردنا أن نقدم أفضل ما لدينا لكن قدر الله و ما شاء فعل”.

كما أضاف مدافع بوروسيا دورتموند “الأن علينا أن نأخذ الوقت الكافي لقبول ما حدث وتدارك أخطائنا”.

كما ختم إبن مدينة قسنطينة “سيكون هدفنا دائما، هو إسعادكم ورفع راية وطننا عاليا وتحيا الجزائر”.

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