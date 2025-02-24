بن سبعيني: “التتويج بكأس إفريقيا سيظل ذكرى راسخة”

استذكر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أيامه الزاهية مع المنتخب الوطني في كأس أمم افريقيا التي توجه بها رفقة المنتخب الوطني بمصر.

وقال بن سبعيني في تصريح له للموقع الرسمي لفريقه بوروسيا دورتموند “التتويج بلقب كأس إفريقيا مع المنتخب الوطني سيظل ذكرى راسخة في ذهني، لقد كنا مجموعة جد قوية ولا تهزم”.

كما أضاف بن سبعيني ” بصراحة، كنت أهدف للإنضمام إلى المنتخب الوطني منذ بداية مشواري الرياضي، اللعب مع المنتخب الوطني فخر كبير”.

وعاد بن سبعيني للحديث عن بدايته الأولى في مشواره الكروي مع أكاديمية بارادو “لعبت لـ 3 أعوام ونصف في نادي بارادو حافيفا دون حذاء، حتى أتعلم بشكل جيد وأتحكم في الكرة بشكل أفضل، الامر كان مؤلما، كنا نواجه بعض المنافسين دون أحذية”.

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