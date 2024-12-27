بن سبعيني الجزائري الوحيد ضمن تشكيلة العام في إفريقيا

سجل المدافع الدولي الجزائري لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، اسمه ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لعام 2024.

ووضعت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التشكيلة الإفريقية المثالية لهذه السنة، التي عرفت حضور اسم لاعب جزائري واحد، وهو الظهير الأيسر رامي بن سبعيني.

يأتي هذا نظير المستويات القوية التي قدمها لاعب الخضر الذي كان الأفضل في منصبه خلال هذه السنة. كما أنه شارك في العديد من المباريات في منصب قلب الدفاع.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو يعطي كل ما لديه من قوة لفريقه بوروسيا دورتموند وللمنتخب الوطني الذي يعد أفضل مدافعيه.

وأشاد المصدر ذاته بشخصية اللاعب الجزائري وقدمه اليسرى المميزة، ما يجعله لاعبًا أساسيًا دون نقاش.

وإعتبرت صحيفة “ليكيب” أن الجانب السلبي الوحيد للاعب هذا العام، هو تعرضه لإصابة سيئة حرمته من نهاية مثيرة للدوري مع فريقه.