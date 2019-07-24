بن سبعيني :”الجمهور أدهشنا والهدرة والواقع ماشي كيف كيف”

أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بأن الدعم الذي تحصل عليه لاعبوا المنتخب الوطني من الانصار، كان حاسما للتتويج بـ”الكان”.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”منذ البداية دخلنا من أجل التنافس على اللقب، والجمهور أدهشنا بوقفته القوية معنا، لقد كان رائعا”.

وواصل :”مثلما يُقال الكلام سهل ولكن الواقع أمر آخر، والحمد لله دخلنا المُنافسة القارية بقوة منذ بدايتها الى غاية نهايتها”.

وأوضح لاعب “رين” في نهاية المطاف، بأن “الخضر” لم يتوقعوا أن يتحصلوا على إستقبال تاريخي بعد عودتهم للجزائر.

وقال :”كنا نتوقع إستقبالا كبيرا، ولكن ليس بذات الطريقة التي وجدناها، لقد كانت لحظات تاريخية”.