بن سبعيني “الحرارة و الأرضية السيئة لم تساعدنا كثيرا”

كشف مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني عن أسباب التعثر أمام منتخب سيراليون في الجولة الأولى من كأس امم افريقيا.

وابدى بن سبعيني تفاجأه الكبير للمستويات التي قدمها حارس سيراليون كامارا الذي اختير رجل المقابلة.

وقال بن سبعيني في هذا الشأن في ردّه على سؤال الاعلام في المنطقة المختلطة “واش ما مشات.. الحارس مشى بزاف.. المقابلة كانت صعبة والحرارة وحتى الأرضية لم تساعدنا كثيرا”.

وعن الحلول المقبلة “سنعمل جيّدا على إيجاد الحلول خلال المباراة المقبلة، الوقت لا يزال في صالحنا”.

يذكر. أن بن سبعيني سار بخطى ثابتة في تصريحه بعد المباراة عل خطى بلماضي الذي كشف عن نفس الأسباب.