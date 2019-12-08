بن سبعيني: “الفوز أمام البايرن يمنحنا الثقة ونطمح للمزيد”

أشاد “رامي بن سبعيني” مدافع “بروسيا مونشنغلادباخ”، بزملائه بعد الفوز المحقق أمام “بايرن ميونيخ” في البوندسليغا.

وكان “بن سبعيني” وراء هدفي فريقه في هذه المباراة أين سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ 92 عن طريقة ركلة جزاء.

وقال “رامي” في تصريحات لـ “بي إين سبورتس”: “الفوز أمام بايرن ميونيخ يمنحنا الثقة، علينا مواصلة العمل”.

وأضاف: “بعد الفوز بكأس فرنسا وكأس إفريقيا أطمح لتحقيق الكثير مع بروسيا مونشنغلادباخ، هذا تحدي جيد بالنسبة لي”.

وتابع: “اللقب؟ لا نحن لا نتحدث عن هذا، نطمح لأن ننهي الموسم في أعلى مرتبة ممكنة”.