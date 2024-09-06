بن سبعيني: “انطلاقة موفقة في التصفيات”

ثمّن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الفوز الذي حققه رفقة الخضر، أمس الخميس، ضد غينيا الإستوائية، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر بن سبعيني، اليوم الجمعة، تعليق عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، بخصوص هذا الفوز، أين قال: “انطلاقة موفقة في التصفيات +3 نقاط”.

كما أرفق الدولي الجزائري ونجم نادي بوريسيا دورتموند الألماني، هذا التعلق بصورة له، من مشاركته في هذا المباراة.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ورفقائه، وبعد فوزهم أمام غينيا الاشتوائية، سيواجهون منتخب ليبيريا، يوم الثلاثاء المقبل، برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.