بن سبعيني: “بإمكاننا الفوز على البايرن ودورتموند”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، ثقة كبيرة في امكانيات فريقه بوروسيا مونشنغلادبخ، مؤكدا قدرتهم على الإطاحة بأندية مثل البايرن، ودورتموند.

وصرح رامي بن سبعني، في هذا الخصوص: “هذا الموسم أظهرنا بالفعل أننا قادرون على الفوز أمام أندية مثل بايرن، وتورتموند”.

وأضاف الدولي الجزائري: “يمكننا التنافس معهم، حتى لو كانت هذه الأندية تتقدمنا في جدول الترتيب منذ بداية الموسم”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يحتل رفقة ناديه مونشنغلادبخ، المركز الرابع في ترتيب البندسليغا، بعد كل من بايرن ميونخ، لايبزج، وبوروسيا دورتموند.