بن سبعيني: “بدايتي مع دورتموند كانت صعبة”

اعترف اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني،بصعوبة بدايته مع ناديه الألماني بوروسيا دورتموند الألماني.

وصرح، بن سبعيني، اليوم الاثنين، لقناة “بيين سبورت” القطرية. قائلاً: “هدفي هذا الموسم هو استرجاع مكانتي الأساسية مع فريقي. والمشاركة في أكبر قدر من المباريات”.

وأضاف المتحدث: “مشواري في بوروسيا دورتموند لم يكن مثلما توقعته، الموسم الأول كان صعبا من ناحية التأقلم. خاصة بعد مشاركتي في كأس إفريقيا، والإصابة على مستوى الركبة التي حرمتني من المنافسة لمدة 5 أشهر”.

وتابع بن سبعيني: “لديّ أهداف مشتركة مع سياسة فريقي، تتمثل في تحقيق الألقاب والتتويج برابطة الأبطال. لكن يجب، قبل كل شيء، التحضير الجيد لكل المباريات”.

أما بخصوص علاقته مع مدرب الفريق، نوري شاهين، قال نجم الخضر: “نوري شاهين، قبل أن يكون مدربا، هو شخص طيب. يقوم بمشاورة الجميع ويسهر على راحة اللاعبين، وكمدرب نحن نعمل معا ونحضر جيدا لمباريات الدوري”.