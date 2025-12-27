بن سبعيني: “بوركينافاسو ليست السودان وهدفنا الفوز والتأهل”

اعترف مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، بصعوبة المأمورية التي تنتظر العناصر الوطنية، غدا الأحد، في مواجهة بوركينافاسو، ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وعلى هامش المنطقة المختلطة قبل الحصة التدريبية الأخيرة لـ”الخضر” تحدث بن سبعييني. عن صعوبة مواجهة الغد، وقال: “مواجهة بوركينافاسو ليست مثل مباراة السودان.. لابد أن نرفع من مستوانا تقنيا وتكتيكيا”.

وواصل مدافع دورتموند الالماني: “نحن نحضر بجدية وأتمنى أن نحقق نتيجة ايجابية في لقاء الغد.”

ورفض بن سبعيني، الحديث عن الخيارات الفنية، وإمكانية حدوث تغييرات في التشكيلة مقارنة بجولة الافتتاح، مبرزا أن المدرب يرى كل شيء والكلمة الأخيرة تعود له.

كما أشار مدافع “الخضر” أن الجميع يعرف امكانيات لاعبي بوركينافاسو. بحكم المواجهات السابقة بين المنتخبان، وشدد مجددا على ضرورة رفع المستوى، مع التركيز العالي. والفعالية سواء في الدفاع أو الهجوم.

وختم بن سبعيني: “نريد تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل إلى الدور القادم.. نحن محفزون، وكمجموعة نعمل بجد ونحاول دائما أن نكون جاهزون 100% سواء في التدريبات أو المباريات”.