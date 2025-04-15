بن سبعيني بين الإبداع والخطأ… تمريرة حاسمة وهدف عكسي في مواجهة برشلونة

بصم المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الثلاثاء، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند و برشلونة.

في إطار مواجهة إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، والتي تقام فعالياتها حاليا بملعب “سيغنال إيدونا بارك” والتي تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

و برز لاعب الخضر، بن سبعيني، في الدقيقة الـ49 من الشوط الثاني. عندما حول كرة منفذة من ركنية نحو زميله، سيرهو غيراسي، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه.

بعدها بحوالي خمس دقائق، وقع رامي بن سبعيني، في المحضور، وسجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

للإشارة، سقط بوروسيا دورتموند أمام برشلونة برباعية نظيفة أمام برشلونة في مواجهة الذهاب.