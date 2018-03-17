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بن سبعيني :”تضييع المونديال آلم الجزائريين وفخور بالعودة للخضر”

الرياضة
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بن سبعيني :”تضييع المونديال آلم الجزائريين وفخور بالعودة للخضر”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني عن ارتياحه بحصوله على استدعاء الناخب الوطني، رابح ماجر للمُشاركة في التربص القادم لـ”الخضر”.

وتحدث للموقع الرسمي لـ”رين” قائلا :”عودتي للمنتخب الوطني تُسعدني كثيرا، في المرة الماضية كنت مُجبرا على البقاء هنا بسبب الإصابة”.

وأضاف :”كل إستدعاء يصلني يُعتبر مفخرة لي، وعلينا الآن أن نتقبل ماعشناه خلال تصفيات المونديال، ونعمل لكي تعود المياه لمجاريها”.

وبخصوص تقبل الجزائريين من عدمه للفشل في التأهل لكأس العالم بروسيا رد :”لا نمتلك أي خيار، الشعب الجزائر تضرر كثيرا”.

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