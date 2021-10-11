بن سبعيني: “تعرضت لانتقادات لاذعة لكنها لم تنقص من عزيمتي في النجاح”

كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أحد أسباب نجاحه في مشواره الكروي، من خلال رسالة وجهها للشباب الجزائري.

وصرح بن سبعيني، خلال امضائه على عقد شراكة مع أحد متعاملي الهاتف النقال: “الرسالة التي يمكنني توجيهها للشباب الجزائري في مختلف المجالات، هي أخذ الانتقادات من الجانب الايجابي، وعدم الاستسلام”.

وأضاف: “شخصيا وخلال تجربتي تعرضت لانتقادات لاذعة، والتي كان من شأنها أن تحطمني معنويا، لكن واصلت بجدية أكبر من أجل بلوغ هدفي”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، سيغيب عن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من النيجر، ضمن تصفيات كأس العالم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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