بن سبعيني ثاني أفضل هداف إفريقي في البوندسليغا

نصّب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، نصب نفسه كثاني أحسن هداف إفريقي لهذا الموسم في البوندسليغا الألمانية.

وكشف موقع “أفريك سبور”، ترتيب الهدفين الأفارقة لهذا الموسم في الدوري الألماني، أين تواجد رامي بن سبعيني، في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

وتفوق الدولي الجزائري، على النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوريسيا دورتموند، بينما عادت الصدارة للمغربي الآخر أمين حارث لاعب نادي شالك.

وجاء الترتيب الكامل حسب موقع “أفريك سبور”، لأحسن الهدافين الأفارقة في الدوري الألماني لوسم 2019-2020 على الشكل التالي:

أمين حارث (شالك 04): 6 أهداف

رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشنغلادباخ): 5 أهداف

أشرف حكيمي (بوريسيا دورتموند): 5 أهداف

إهلاس بيبو (هوفنهايم): 4 أهداف

بيار مالونغ (ماينز 05): 3 أهداف

عبد الحميد صابيري (بادربورن): 3 أهداف.