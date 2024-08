بن سبعيني حاسم في أول ظهور بعد 5 أشهر من الغياب

سجّل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، أمس الثلاثاء، عودته إلى الميادين، بعد 5 أشهر كاملة من الغياب، بمناسبة ودية ناديه بوروسيا دورتموند أمام فياريال الاسباني، التي انتهت بهدفين لمثلهما.

وكان بن سبعيني، قد تعرض لإصابة شهر مارس الفارط، أنهت موسمه مبكرا، في ودية الخضر وجنوب إفريقيا، ضمن الدورة الودية التي أقيمت بالجزائر.

وشارك الدولي الجزائري، أساسيا في لقاء أمس، إلى غاية الدقيقة 77 من اللقاء. ونجح قبل ذلك بـ 5 دقائق، في تقديم تمريرة حاسمة حينما كان ناديه متخلفا بثنائية نظيفة.

ولم يتوان بن سبعيني، في التعبير عن سعادته الكبيرة، بالعودة من جديد إلى المنافسة. حيث أطلق تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس” قال فيها: “سعيد للغاية بالعودة إلى الميادين”.

Glad to be back on the pitch 🙏🏼🖤💛 @BVB pic.twitter.com/ZavioW1fn4

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) August 7, 2024