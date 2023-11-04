بن سبعيني خارج التشكيلة الأساسية لدورتموند في مواجهة بايرن ميونيخ

يواجه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وناديه بوريسيا دورتموند، اليوم السبت، قمة الجولة الـ10 من البوندسليغا، في مواجهة الضيف بارين ميونح.

وكشفت إدارة بوريسيا، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، واليت غاب عنها بن سبعيني.

كما قرر المدرب ايدن دزيريتش، ابقاء نجمه الدولي الجزائري، على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.