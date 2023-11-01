بن سبعيني خارج تشكيلة بوروسيا دورتموند في لقاء كأس ألمانيا

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني خارج تشكيلة فريقه بوروسيا دورتموند الأساسية خلال مواجهة نادي هوفنهايم.

و ستجري المباراة اليوم الاربعاء، ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وذهب مدفع الخضر ضحية التغييرات الكبيرة التي قام بها مدربه في النادي بالنظر إلى تراجع مستواه خاصة في لقاء فرانكفورت الأخير.

للإشارة، تنبأت صحيفة بيلد الألمانية أن بن سبعيني سيذهب ضحية مردوده السابق، وأصبح يخب ضن مدربه الذي يريده اللعب بطريقة هجومية بشكل أكبر.

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