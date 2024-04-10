بن سبعيني خارج قائمة بوروسيا دورتموند في مواجهة أتليتيكو

عرفت قائمة بوروسيا دورتموند الرسمية غياب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني التي ستواجه فريق أتليتيكو مدريد.

و كما كان منتظرا، سيغيب بن سبعيني عن المباراة التي ستجري ضمن ربع نهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا التي ستجري بملعب “سيفيتاس ميترو بوليتانو”.

وكان بن سبعيني قد خضع لفحوصات طبية لدى عودته إلى كتيبة النادي الألماني بعد تربصه مع الخضر، و التي كشفت غيابه عن المنافسة الرسمية إلى غاية الصيف القادم.