بن سبعيني: “دورتموند بيتي الجديد”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، سعادته بالتواجد مع ناديه الجديد بوريسيا دورتموند الألماني، معتبرا اياه بيته الجديد.

ونشر بن سبعيني، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صور له من معقل ناديه دورتموند، وأمام شعار النادي.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصور، بتعليق قال فيه “بيتي الجديد”، في شارة منه لناديه دورتموند.

يذكر أن رامي بن سبعيني، انتقل نهاية الموسم المنقضي إلى بوريسيا دورتموند، قادما من نادي بوريسيا مونشنغلادباخ.