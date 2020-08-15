بن سبعيني: “رابطة الأبطال كانت دائما حلم وهدف كبير بالنسبة لي”

أبدى نجم الخضر رامي بن سبعيني، لاعب مونشنغلادباخ الألماني، عزمه رفقة ناديه على تحقيق مشوار جيد في رابطة الأبطال، التي اعتبرها هدف كبير بالنسبة له.

وصرح بن سبعيني، للصحافة الألمانية: “هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها رابطة الأبطال، لقد كان هدفا كبيرا وحلم بالنسبة لي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لدينا فرصة للمنافسة ضمن فئة الكبار، لذلك سنستعد جديا ونحاول الاستفادة من هذه المنافسة”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ساهم بشكل كبير الموسم المنصرم، في تأهل ناديه بوريسيا مونشنغلادباخ، لرابطة الأبطال، وأختتير كأحين لاعب في الفريق للموسم.