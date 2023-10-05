بن سبعيني: “سأواصل تقديم أفضل ما لدي”

تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن المردود الذي قدمه في مباراته الأخيرة رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، في مواجهة آسي ميلان، ضمن رابطة الأبطال.

ونشر بن سبعيني، اليوم الخميسن تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “قدمت كل ما لدي، وسأواصل فعل ذلك”.

كما حرص الدولي الجزائري، ونجم دورتموند، على الإشادة بأنصار دورتموند، والدعم الكبير الذي قدموه للفريق في هذا اللقاء.

يذكر أن رامي بن سبعيني، قدم أحد أفضل مستوياته هذا الموسم، في المباراة التي تعادل فيها ناديه بوريسيا دورتموند، أمام آسي ميلان.