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بن سبعيني: “سعداء ببلوغ النهائي وهدفنا الآن التتويج بالكأس”

الرياضة
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بن سبعيني: “سعداء ببلوغ النهائي وهدفنا الآن التتويج بالكأس”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، سعادته ببلوغ نهائي الكان، رفقة الخضر، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على إحراز اللقب.

وصرح بن سبعيني، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله أولا على بلوغنا الدور النهائي، وهدفنا الآن التتويج باللقب”.

وأضاف مدافع الخضر: “نحن جاهزون بدنيا للمباراة التي تنتظرنا غدا الجمعة، ولعب النهائي يحفزنا، نتمنى أن نكون في الموعد لإسعاد الشعب الجزائري”.

وتابع: “نحن هنا لتمثيل بلد، وشعب بأكمله، وهذا يحفزنا لتقديم كل ما لدينا، ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا لاعبين قادرون على هذا التحدي”.


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