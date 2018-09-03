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بن سبعيني: “سعيد بأول أهدافي مع ران”

الرياضة
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بن سبعيني: “سعيد بأول أهدافي مع ران”
بقلم أمير بهلول

أبدى الجزائري “رامي بن سبعيني” عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله أول أهدافه مع فريقه “ران” بعد مرور سنتين على انضمامه لأصحاب الزي الأحمر والأسود.

ونشر “بن سبعيني” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فوز جيد داخل الديار، وأول هدف لي تحت ألوان الأحمر والأسود”.

وأضاف: “أنا سعيد بذلك، سنتين دون التسجيل” !

ووجود “رامي” في هذه اللياقة العالية والمعنويات المرتفعة سيعود بالفائدة على الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يسعى لحل مشكلة الدفاع قبل مباراة “غامبيا”.


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