بن سبعيني :”سعيد بالتأهل ولا أعلم إن كنت جاهزا لتنشيط نهائي رابطة الأبطال”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سعادته الكبيرة لتأهل فريقه إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بعد فوز زملائه أمام البياسجي بهدف نظيف.

وقال بن سبعيني في تصريح لقناة “بيان سبورتس” القطرية عقب المباراة “الحمد لله، حققنا تأهل تاريخي إلى النهائي، وفقنا الله في مباراة اليوم، بصراحة المواجهة كانت صعبة على الفريق وعلي رغم أني كنت متواجد في المدرجات”.

كما اضاف بن سبعيني عن إمكانية تنشيطه نهائي رابطة الأبطال “بصراحة، لا أعلم إذ سأكون متواجد وجاهز للعب في النهائي أم لا، لكن ما علي سوى القول الحمد لله على كل حال”.

وأردف إبن مدينة قسنطينة في حديث عن اللقاء الذي جرى بملعب حديثة الأمراء “اليوم كنا نركز على الجانب الدفاعي، و لعب الهجمات المعاكسة، الحمد جاء من ركنية و بعد تسجيل الهدف بحثنا على الحفاظ على النتيجة وهو ما حققناه”.

للإشارة، سيكون من أحقية خريج أكاديمية بارادو الحصول على ميدالية في النهائي سواء كانت ذهبية أو فضية في حالة خسارة التتويج، و كما هو معمول به من قبل الاتحاد الأوروبي، ستمنح الهيئة الكروية بن سبعيني 80 ميدالية “40 ذهبية للفائز و 40 فضية للفريق الخاسر”.