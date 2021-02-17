بن سبعيني: “سنحاول الحفاظ على تاجنا القاري في الكاميرون”

أكد “رامي بن سبعيني” أن المنتخب الجزائري سيحاول الحفاظ على لقبه في كأس إفريقيا المقبلة التي ستكون في الكاميرون.

وقال بن سبعيني في حوار أجراه مع “BBC”: “نحن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

وأضاف: “الحفاظ على اللقب في الكاميرون لن يكون أمرا سهلا، وكل المباريات ستكون صعبة ومعقدة”.

وتابع: “نعلم جميعا أنه في إفريقيا لا يوجد منتخب ضعيف أو متوسط، علينا أن نبحث عن التتويج بأنفسنا”.

وختم كلامه: “نمتلك مجموعة جيدة وطاقم فني مميز، علينا أن نعمل بجهد من أجل التتويج، وبات من الصعب الفوز علينا”.

وطالب “بن سبعيني” من زملائه أن يكونوا جاهزين لهذه المنافسة القارية وطالبهم بأن يكونوا أقوياء من الناحية المعنوية.