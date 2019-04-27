بن سبعيني: “سنفوز بكأس فرنسا”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تفاؤله بفوز ناديه رين الفرنسي، بكأس فرنسا، رغم قوة المنافس، نادي باريس سان جيرمان.

صرح بن سبعيني، في هذا الخصوص: “عندما نكون مرشحين لا نفوز، وفي هذه المباراة لسنا المرشحين، لهذا سنفوز”.

وأضاف: “سنقدم كل ما لدينا لتسجيل هدف أو هدفين، ولما لا الفوز، حتى وإن كانت حظوظنا 1%، سنستغلها إلى أقصى حد”.

وتابع: “ليس من السهل الفوز على ريال بيتيس، أرسنال، والبي أس جي، الموسم المنصرم، حققنا كل هذا، ما يعني أن مهمتنا ليست مستحيلة”.

وأردف رامي بن سبعيني: “بإمكاننا مجابهة كل أندية الليغ1، وحتى الأندية الأوروبية الأخرى”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ومهدي زفان، سينشطان اليوم السبت، رفقة ناديهما رين، نهائي كأس فرنسا، أمام العملاق باريس سان جيرمان.