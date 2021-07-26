بن سبعيني سيكون جاهزا لافتتاحية البوندسليغا أمام البايرن

كشف مدرب بورسيا مونشنغلادباخ “أدي هوتر”، أن النجم الجزائري “رامي بن سبعيني” سيكون جاهزا لمواجهة الكأس في افتتاح الموسم وبالتالي سيكون حاضرا في مباراة القمة بعدها بـ 4 أيام أمام “بايرن ميوينخ” في افتتاح البوندسليغا.

وأكد “أدي هوتر”، أنه سيعول كثيرا على “بن سبعيني” هذا الموسم مثلما كان المدرب السابق لـ “غلادباخ” يفعل، على امل أن يواصل النجم الجزائري تقديم أفضل مستوياته، خاصة أنه في تطور مستمر.

يذكر أن “بن سبعيني” تعرض لإصابة عضلية الأسبوع الماضي، لكنه سيكون جاهزا بعد 10 أيام على الأكثر.