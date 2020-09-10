بن سبعيني: “سيكون موسما صعبا ولكن..”

الرياضة
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بن سبعيني: “سيكون موسما صعبا ولكن..”
بقلم أمير بهلول

أكد “رامي بن سبعيني”، لاعب “بروسيا مونشنغلادباخ”، أن هذا الموسم سيكون صعبا لكن الجميع جاهز في الفريق.

وقال بن سبعيني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفريق: “كان التحضير جيداً جداً وسار كل شي بشكل جيد بالنسبة لي الموسم الماضي وصلت متأخرا للفريق ولكن هذا الموسم شاركت في كل المباريات الودية”.

وأضاف: “أعرف النادي الذي سنواجهه بالكأس (أف سي أوبيرنولاند) ولا أعرف كيف يلعب، سنشاهد بعض مقاطع الفيديو وسنلعب وفقاً لذلك”.

وتابع: “أتوقع أن تكون المباراة صعبة، الخصم يلعب بالدرجة الرابعة ولكن سيكون قوي بدنيا”.

في حين ختم كلامه: “المحافظة على نجوم الفريق سينفعنا وهذا شعور جيد ونحن سعداء لأننا بقينا كمجموعة واحدة وسيكون موسما صعبا لكننا جاهزون”.


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