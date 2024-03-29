بن سبعيني :”شكرا للجميع على المساندة وسأعود أقوى الصيف القادم”

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني تأثره الكبير من الإصابة التي تلقاها و تسبب في إنهاء موسمه الكروي رفقة فريقه بوروسيا دورتموند.

وقال بن سبعيني في منشور له عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” اليوم الجمعة “شعرت كثيرا بالحزن، بسبب نتائج الفحوصات الطبية التي كشف عنها اليوم، هذه هي كرة القدم، عليك العودة بقوة مرة أخرى”.

كما أضاف مدافع الخضر “شكرا للجميع على السند و الرسائل الطيبة، سأعمل ما في وسعي للعودة إلى الطريق الصحيح الصيف القادم”.