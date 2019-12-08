بن سبعيني: “ضربة الجزاء.. ليس سهلا مواجهة مانويل نويير”

كشف الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن حادثة طريفة وقعت له في مباراة أمس السبت، أمام بايرن ميونخ، قبل تسجيله الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء.

وصرح بن سبعيني، للصحافة الألمانية، عقب هذه المواجهة: “نسيت أنني المكلف بتسديد ضربة الجزاء، إلى أن ذكرني زميلي الحارس من على دكة البدلاء”.

وأضاف الدولي الجزائري: “شعرت ببعض من الضغط، خاصة وأنني كنت في مواجهة الحارس مانويل نويير، الذي غطى كل شيء”.

وتابع رامي بن سبعيني: “كنت دائما أخصص وقتا بعد نهاية التدريبات الجماعية، للتدرب على ضربات الجزاء، سددت مثل العادة، سجلت، وأنا سعيد بذلك”.