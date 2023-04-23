بن سبعيني ضمن التشكيلة الأساسية لبوروسيا مونشنغلادباخ

يتواجد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ضمن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وسيواجه رامي بن سعبيني ورفقائه، اليوم الأحد. الضيف يونيون برلين في الجولة 29 من البوندسليغا بملعب “بوروسيا بارك”.

ويسعى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز بالنقاط الثلاث. و تسلّق سلم الترتيب في المنافسة المحلية والاقتراب أكثر من البوديوم رغم صعوبة المهمة.

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