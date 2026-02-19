بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الاعتراف، نظير تألقه رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، في مباراتهم الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الاحصائيات، تشكيلته المثالية لذهاب ملحق الدور الـ16 من دوري الأبطال، والتي ضمت اسم بن سبعيني.
كما نال المدافع الدولي الجزائري، علامة (7.68)، نظير المردود الذي قدمه في مباراتهم ضد أتالانتا،
يذكر أن رامي بن سبعيني، فاز مع ناديه بوريسيا دورتموند، في مباراتهم ضد أتالانتا، بنتيجة هدفين دون رد.
Champions League Team of the Week | Play Offs First Leg 🇪🇺 🌟 pic.twitter.com/c53PzmVf5x
— WhoScored (@WhoScored) February 19, 2026
رابط دائم : https://nhar.tv/fnVTT