بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

نال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الاعتراف، نظير تألقه رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، في مباراتهم الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الاحصائيات، تشكيلته المثالية لذهاب ملحق الدور الـ16 من دوري الأبطال، والتي ضمت اسم بن سبعيني.

كما نال المدافع الدولي الجزائري، علامة (7.68)، نظير المردود الذي قدمه في مباراتهم ضد أتالانتا،

يذكر أن رامي بن سبعيني، فاز مع ناديه بوريسيا دورتموند، في مباراتهم ضد أتالانتا، بنتيجة هدفين دون رد.